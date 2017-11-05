Пол Райан: необходимо дать Мюллеру довести расследование до конца

Спикер Палаты представителей Пол Райан заявил в воскресенье, что спецпрокурора Роберта Мюллера не следует увольнять или отстранять. Ему необходимо дать возможность довести руководимое им «российское расследование» до конца, подчеркнул Райан.

«Необходимо дать… профессионалам возможность делать свое дело, выяснить все… Не думаю, что он (Мюллер) должен уйти, и не считаю, что его следует уволить», – заявил спикер Палаты представителей в интервью каналу Fox News.