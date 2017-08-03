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Мюллер сформировал большое жюри присяжных по «российскому делу»

Спецпрокурор Роберт Мюллер

Об этом сообщило издание Wall Street Journal

Спецпрокурор Роберт Мюллер сформировал большое жюри присяжных по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщило в четверг издание Wall Street Journal со ссылкой на двух лиц, знакомых с данным вопросом и говоривших на условиях анонимности.

Жюри начало свою работу несколько недель назад. Его создание рассматривается как признак того, что проводимое Мюллером расследование усилий России по оказанию влияния на исход выборов и вопроса о возможном сговоре Москвы с предвыборным штабом Дональда Трампа набирает обороты, отмечает Wall Street Journal.

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