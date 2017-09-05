Комитет Конгресса запросит у Трампа и Сешнса документы об увольнении Коми

Юридический комитет Палаты представителей США заявил во вторник, что на этой неделе рассмотрит резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа и генерального прокурора Джеффа Сешнса предоставить документы, связанные с увольнением экс-директора ФБР Джеймса Коми.

По словам главы комитета, резолюция, в которой Палата представителей запрашивает документы у Трампа и требует их у Сешнса, будет рассмотрена в четверг.

Напомним, что Коми, возглавлявший расследование о связях между предвыборным штабом Трампа и Россией, был отправлен в отставку 9 мая. Москва отрицает, что пыталась повлиять на исход президентских выборов в США, а Трамп опровергает любые предположения о сговоре между его приближенными и Россией.