Конгрессмены расследуют возможную роль Флинна в частном бизнес-проекте с участием Москвы

Законодатели-демократы стремятся выяснить, занимался ли генерал в отставке Майкл Флинн тайным продвижением американо-российского проекта по созданию десятков ядерных реакторов на Ближнем Востоке, уже став советником президента Трампа по национальной безопасности.

Члены Палаты представителей Элайджа Каммингс и Элиот Энгел заявили об этом в письме, направленном во вторник адвокату Флинна и руководству фирмы, которая разработал схему реактора и с которой работала ныне прекратившая свою деятельность консалтинговая компания Флинна.

«Американский народ заслуживает того, чтобы знать, действительно ли генерал Флинн тайно продвигал частные интересы этих бизнес-структур в то время, когда он был советником предвыборного штаба Трампа, официальным лицом периода перехода власти или советником президента Трампа по национальной безопасности», – говорится в письме, ставшем достоянием гласности во вторник 13 сентября.

Авторы письма попросили адвоката Флинна и и руководителей компаний, участвовавших в осуществлении проекта, предоставить данные обо всех своих контактах с Флинном или другими официальными лицами в составе администрации в период президентской кампании 2016 года, последующего перехода власти и пребывания Флинна в должности советника по национальной безопасности.

Адвокат генерала Флинна Роберт Келнер отказался от комментариев.

Проект предполагал строительство 40 ядерных реакторов в странах Ближнего Востока для снабжения энергией региональной электросети.