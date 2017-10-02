Конгрессмен Шифф обнародует оплаченные Россией рекламные посты в Facebook

Ведущий демократ в Комитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил в понедельник, что намерен в этом месяце обнародовать «репрезентативную подборку» рекламных постов в Facebook, предположительно оплаченных Россией, и надеется, что со временем все эти материалы будут доступны широкой общественности.

Шифф подтвердил, что комитет, расследующий российское вмешательство в прошлогодние президентские выборы, получил от Facebook более 3000 рекламных постов политической направленности, которые обнаружились в соцсети и, как утверждается, были опубликованы в преддверии ноябрьских выборов и после них.