Трамп-младший опубликовал письма, подтверждающие, что российский прокурор предлагал ему компромат на Клинтон

Старший сын президента США Дональда Трампа во вторник опубликовал электронную переписку, в которой идет речь о предложении высокопоставленного российского прокурора предоставить предвыборному штабу Трампа компрометирующую информацию о его сопернице Хиллари Клинтон.

«Государственный прокурор России… предложил предоставить предвыборному штабу Трампа некие официальные документы и информацию, которая компрометирует Хиллари Клинтон и ее связи с Россией, и может быть очень полезна вашему отцу», – говорится в электронном письме пиарщика Роба Голдстоуна Дональду Трампу-младшему от 3 июня 2016 года.

«Это, очевидно, конфиденциальная информация очень высокого уровня, но это часть поддержки, которую оказывают Россия и ее правительство г-ну Трампу», – говорится в письме, которое Трамп-младший опубликовал в «Твиттере».