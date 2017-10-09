Google обнаружил российскую рекламу в YouTube, Gmail и других сервисах

Компания Google обнаружила, что российские агенты израсходовали десятки тысяч долларов на рекламу в YouTube, Gmail, поисковике Google и других сервисах, сообщила в понедельник газета The Washington Post.

Судя по всему, рекламу публиковала не та компания, которая приобретала рекламу в Facebook, и это, возможно, свидетельствует о более широких масштабах российской кампании по распространению ложной информации, отмечает газета.

Google занимает первое место в мире по размещению рекламы в Интернете, а YouTube является крупнейшим видео-ресурсом.

Компания Google, являющаяся частью корпорации Alphabet, пока не прокомментировала материал The Washington Post.

Ранее Google преуменьшал вероятность размещения российских реклам на своих платформах, однако, по данным The Washington Post, начала расследование по этому вопросу. Социальные сети Twitter и Facebook заявили, что Россия покупала рекламу и имела аккаунты на их платформах.

По словам источника, знакомого с расследованием Google, но не работающего в компании, она обнаружила рекламные материалы, предположительно связанные с Россией, на сумму менее 100 000 долларов.

Между тем Facebook обнаружила рекламные посты на сумму 100 000 долларов, оплаченные всего одной компанией, ООО «Интернет-исследования» (Internet Research Agency), сообщает источник.

Тем временем Конгресс ведет несколько расследований российского вмешательства в выборы 2016 года. Законодатели от обеих партий считают, что Россия пыталась посеять разногласия в американском обществе, вела пропаганду и пыталась повлиять на результаты выборов в пользу Дональда Трампа.

Как ожидается, представители Google вместе с представителями Facebook and Twitter 1 ноября выступят на публичных слушаниях в комитетах по разведке Палаты представителей и Сената, посвященных попыткам России использовать их платформы с целью повлиять на исход выборов.