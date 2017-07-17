Ветераны дипломатии призвали Тиллерсона не упразднять отдел Госдепартамента по делам беженцев

Сорок бывших американских дипломатов и сотрудников органов национальной безопасности в понедельник призвали госсекретаря США Рекса Тиллерсона не упразднять отдел Госдепартамента, отвечающий за беженцев.

В групповом письме говорится, что предложение администрации президента Трампа о передаче обязанностей Бюро по вопросам населения, беженцев и миграции (PRM) другим ведомствам негативно скажется на дипломатических усилиях США по разрешению кризисов в других странах.

Среди подписавших письмо – бывший заместитель госсекретаря Уильям Бернс, бывшие заместители госсекретаря по политическим вопросам Николас Бернс и Венди Шерман, а также бывший посланник мира на Ближнем Востоке Деннис Росс.

«Будь то Ирак, Афганистан, Кения, Турция или Южный Судан, усилия Госдепартамента по разрешению гуманитарных кризисов должны включать высочайшую координацию дипломатической работы и оказания экстренной помощи», – говорится в письме, которое подписали 18 руководителей негосударственных гуманитарных организаций.

«Мы убеждены, что упразднение функций PRM по оказанию помощи повлечет серьезные последствия и негативно скажется на способности госсекретаря влиять на политические вопросы, имеющие большую важность для Соединенных Штатов», – говорится в письме.

В служебной записке Управлению по административным вопросам и бюджету, с содержанием которой ознакомилось агентство Reuters, предлагается передать обязанности PRM, связанные с программой расселения беженцев, Министерству внутренней безопасности.

Документ, о существовании которого первоначально сообщил канал CNN 30 июня, был подготовлен советом по внутренней политике Белого дома. Авторы документа предлагают передать остальные обязанности отдела другим ведомствам и упразднить его.

Этот документ и письмо бывших дипломатов и чиновников служат иллюстрацией масштабной борьбы вокруг иммиграционной политики и программы приема беженцев.

Частью этого процесса являются президентские указы Дональда Трампа, временно запрещающие прием большинства беженцев, а также въезд в страну для граждан рядастран с преимущественно мусульманским населением, внутренние споры из-за стоимости расселения беженцев и активная борьба с нелегальной иммиграцией.

Госдепартамент пока никак не прокомментировал письмо. Этот вопрос может быть поднят на слушаниях в сенатском Комитете по международным отношениям, которое состоится вечером в понедельник. На слушаниях должен выступить заместитель госсекретаря Джон Салливан, который расскажет о планах реорганизации Госдепартамента.