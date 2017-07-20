Электорат Трампа: о чем говорят опросы

Каждый восьмой из голосовавших за Дональда Трампа сомневается в том, что сделал бы это снова, увидев, как беспокойно прошли его первые полгода в должности, свидетельствует опрос Reuters/Ipsos.

Несмотря на то, что в большинстве своем американцы, отдавшие свои голоса Трампу на ноябрьских выборах, говорят, что готовы поддержать его снова, эрозия его основного электората, состоящего из недовольных правительством, преимущественно белых людей старшего возраста, представляет потенциальный вызов для президента. Трампу, выигравшему выборы с минимальным перевесом, необходимы все до единого голоса его сторонников, чтобы провести свою программу через раздираемый внутренними противоречиями Конгресс и претендовать на второй срок в 2020 году.

В опросе участвовали американцы, сообщившие, что голосовали на выборах 8 ноября. Хотя другие опросы выявляют различную степень разочарования у сторонников Трампа, опрос Reuters/Ipsos показал, как много избирателей изменили бы свое решение. Опрос проводился в мае и затем повторно в июле.

В июльском опросе 12 процентов респондентов заявили, что не голосовали бы за Трампа, «если бы выборы-2016 проводились сегодня», 7 процентов сказали, что не знают, за кого бы отдали свой голос, а еще 5 – что поддержали бы одного из других кандидатов или не голосовали бы вовсе.

85 процентов респондентов заявили, что снова голосовали бы за Трампа. В мае этот показатель составлял 82 процента. С учетом обоих опросов получается, что положение Трампа в глазах его электората за последние несколько месяцев несколько улучшилось, несмотря на неоднократные провалы попыток его партии реформировать систему здравоохранения и многочисленные расследования о связях его предвыборного штаба с Россией.

Большинство президентов теряет часть своего основного электората по мере пребывания в Белом доме. По данным социологической службы Gallup, популярность экс-президента Барака Обамы среди демократов и представителей меньшинств снижалась, хотя это произошло на более позднем этапе его первого срока. Однако Обама, выигравший с более значительным перевесом в коллегии выборщиков, чем Трамп, не так сильно зависел от костяка своего электората.

Те, кто голосовал за Трампа, но не хотел бы поддерживать его снова, приводили разные причины изменения своей позиции. Некоторым надоели его ежедневные издевки в адрес демократов, СМИ и судебной системы. Некоторые разочарованы тем, что Трамп до сих пор не выдворил из страны всех нелегальных иммигрантов. Кто-то отмечает, что президент расправляется с недоверием и межпартийными распрями в Вашингтоне не столь эффективно, как они надеялись.