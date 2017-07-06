Президент Трамп посетит Словению

Президент Словении Борут Пахор, присутствующий на варшавской встрече президента США Дональда Трампа с лидерами Центральной и Восточной Европы, пригласил главу Белого дома посетить Словению. Президент Трамп принял приглашение, говорится в распространенном в четверг заявлении словенского правительства.

О дате визита пока не сообщается. Напомним, что первая леди США Мелания Трамп – уроженка словенского города Севница, а ее карьера модели началась в столице Словении Любляне. Позднее будущая первая леди продолжила свою карьеру в США.