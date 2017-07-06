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Президент Трамп посетит Словению

Мелания Трамп, президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда. Варшава, Польша. 6 июля 2017 г.

О дате визита пока не сообщается

Президент Словении Борут Пахор, присутствующий на варшавской встрече президента США Дональда Трампа с лидерами Центральной и Восточной Европы, пригласил главу Белого дома посетить Словению. Президент Трамп принял приглашение, говорится в распространенном в четверг заявлении словенского правительства.

Президент Словении Борут Пахор
Президент Словении Борут Пахор

О дате визита пока не сообщается. Напомним, что первая леди США Мелания Трамп – уроженка словенского города Севница, а ее карьера модели началась в столице Словении Любляне. Позднее будущая первая леди продолжила свою карьеру в США.

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