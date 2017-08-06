Пенс опроверг предположения о своем участии в президентских выборах 2020 года

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье отверг предположения газеты New York Times о том, что он рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году, назвав их «недостойными и оскорбительными».

«Утверждения, содержащиеся в этой статье, являются категорически неверными и представляют собой очередную попытку СМИ внести раскол в эту администрацию», – говорится в заявлении Пенса.

В статье The New York Times говорилось, что некоторые республиканцы создают «теневой предвыборный штаб» кампании 2020 года, исходя из того, что президент Дональд Трамп участвовать в ней не будет. Издание утверждало, что несколько советников Пенса «уже намекали партийным донорам, что он планирует участвовать в выборах, если Трамп не будет баллотироваться».