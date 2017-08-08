Трамп запланировал «масштабный брифинг» по вопросу об опиоидной эпидемии

Президент США Дональд Трамп во вторник проведет «масштабный брифинг», посвященный опиоидной эпидемии в США, от которой ежедневно умирают более 100 американцев.

Трамп, находящийся в двухнедельном рабочем отпуске на своем гольф-курорте в Нью-Джерси, встретится с министром здравоохранения и социальных служб Томом Прайсом, чтобы обсудить эту проблему. Во время предвыборной кампании Трамп нередко упоминал опиоидный кризис, однако с момента вступления в должность уделял мало внимания этой проблеме.

Комиссия, созданная Трампом для изучения этого вопроса, на прошлой неделе призвала его объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы заняться урегулированием кризиса, связанного со злоупотреблением опиоидами, представив смертность от этой эпидемии в контексте терактов 11 сентября в США.

Комиссия под руководством губернатора Нью-Джерси Криса Кристи рекомендовала серию мер, которые Трамп может принять самостоятельно, без одобрения Конгресса. Так, она призывает отменить федеральное правило, ограничивающее число людей, которые могут лечиться от зависимости в реабилитационных центрах по программе Medicaid для малообеспеченных граждан и людей с ограниченными возможностями.

В соответствии со статистикой Центров по контролю и предотвращению заболеваний за 2015 год, опиоидные препараты сыграли роль в более 33 000 смертей, и, по приблизительным оценкам, смертность продолжает расти. Прайс назвал опиоидную эпидемию одним из приоритетов своего ведомства.

Комиссия ссылается на государственную статистику, согласно которой количество случаев передозировки опиоидными препаратами с 1999 года выросло в четыре раза. При этом почти две трети передозировок в США связаны с такими опиоидами, как героин, и мощными обезболивающими препаратами – перкоцетом, окситоцином и фентанилом.

«Каждый день умирает около 142 американцев: уровень смертности от опиоидов в Америке сопоставим с тем, как если бы теракты 11 сентября происходили каждые три недели», – говорится в отчете.