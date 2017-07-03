Трамп проведет телефонные переговоры с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в понедельник побеседовать с руководителями Германии, Франции и Италии в преддверии саммита «Большой двадцатки», который состоится в Гамбурге на этой неделе.

Трамп, анонсировавший предстоящие переговоры в «Твиттере» без уточнения каких-либо подробностей, планирует посетить двухдневный саммит, который начнется в пятницу, а также провести отдельные встречи с рядом лидеров, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как ожидается, он также встретится с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

Саммит «Большой семерки», прошедший на Сицилии чуть больше месяца назад, выявил глубокие разногласия между Трампом и другими западными лидерами по ряду вопросов, в числе которых изменение климата, торговля и миграция.

Меркель на прошлой неделе дала понять, что на саммите в Гамбурге может начаться открытое противостояние с Трампом, однако некоторые представители американской администрации постарались преуменьшить разногласия между сторонами.

Как ожидается, в Гамбурге Трамп призовет страны «Двадцатки» принять меры для устранения избыточной производительности и других искажений на мировом рынке стали. Об этом заявил на прошлой неделе представитель Белого дома.