Президент Трамп, возможно, назначит Джерома Пауэлла новым главой ФРС

Президент США Дональд Трамп планирует назначить главой Федеральной резервной системы члена совета управляющих ведомства Джерома Пауэлла, сообщил в понедельник близкий к делу источник.

Как ожидается, президент объявит о своем решении в четверг, сообщают в Белом доме.

Помимо Пауэлла кандидатами на пост являются нынешний глава ФРС Джанет Йеллен и экономист из Стэнфордского университета Джон Тэйлор.

Выбрав Пауэлла, Трамп обеспечит одновременно и смену руководства, и преемственность: кандидат работал в совете управляющих в ФРС с 2012 года и был частью команды Йеллен, под руководством которой экономика и рынки страны в последние годы находились в стабильном состоянии.

64-летний Пауэлл поддерживал стратегию Йеллен в монетарной политике и в последние годы разделял ее опасения по поводу того, что слабая инфляция оправдывает осторожный подход к повышению ставок.

Его главным соперником является Тэйлор, фаворит республиканцев-консерваторов, которые хотят, чтобы Федрезерв более четко придерживался правил при установке процентных ставок.

Критики считают, что при Тейлоре ФРС может слишком быстро ужесточить фискальную политику, затормозив восстановление после финансового кризиса и рецессии 2007-2009 гг.

Как ожидается, по итогам очередного двухдневного заседания, которое завершится в среду, ФРС оставит ставки на прежнем уровне.