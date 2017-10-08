Трамп вновь раскритиковал своего бывшего союзника сенатора Коркера

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал серию твитов с критикой бывшего союзника – сенатора-республиканца Боба Коркера – в которых возложил на него вину за соглашение по ядерной программе Ирана и заявил, что Коркер добивался должности госсекретаря.

Коркер, который в сентябре объявил о предстоящем уходе из Сената, ответил Трампу собственным саркастическим твитом.

Трамп рассматривал кандидатуру сенатора из Теннесси на должность госсекретаря после победы на выборах 8 ноября прошлого года, но в последние месяцы председатель комитета Сената по международным отношениям Коркер усилил критику Трампа, в том числе в связи с реакцией президента на августовскую демонстрацию сторонников превосходства белой расы в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.

«Сенатор Боб Коркер “умолял” меня поддержать его на [предстоящих] выборах в Теннесси. Я сказал “нет”, и он выбыл (сказал, что не сможет выиграть без моей поддержки), – написал Трамп. – Он также хотел стать госсекретарем, но я сказал: “Нет, спасибо”. Он также в значительной мере несет ответственность за чудовищное соглашение с Ираном!»

«Таким образом, я имею все основания считать, что Коркер будет выступать против и станет препятствием для нашей замечательной повестки. Не хватило смелости баллотироваться!» – добавил Трамп.

Коркер, чей отказ переизбираться стал ударом для Республиканской партии, пытающейся найти баланс между традиционалистам и популистами в своих рядах, написал в «Твиттере» в воскресенье: «Жаль, что Белый дом превратился в центр дневного ухода за взрослыми. Сегодня утром кто-то, очевидно, пропустил свою смену».

Трамп давно критикует международное соглашение по ядерной программе Ирана, заключенное в 2015 году, которое стало важным внешнеполитическим достижением бывшего президента Барака Обамы. В соответствии с этим пактом, Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

Несколько дней назад в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о трениях между Трампом и человеком, который в конечном итоге стал госсекретарем, Рексом Тиллерсоном, Коркер сделал заявление, в котором усмотрели выпад в сторону Трампа.

«Мне кажется, что госсекретарь Тиллерсон, министр [обороны Джеймс] Мэттис и глава администрации [Белого дома Джон] Келли – это те люди, которые помогают нашей стране не очутиться в хаосе», – сказал он.

Коркер также сказал, что Тиллерсон находится в «невероятно обескураживающей ситуации», когда он «лишается поддержки, которую… должен получать госсекретарь».

Трамп не впервые публикует твиты о Коркере и сомнениях сенатора о том, нужно ли ему добиваться переизбрания в Сенат.

В августе президент написал, что Коркер «постоянно спрашивает, нужно ли ему снова баллотироваться в 18-м году».

Этому предшествовало заявление сенатора по поводу реакции Трампа на демонстрацию в Шарлотсвилле.

«Президент так и не смог продемонстрировать стабильность или компетентность, которую ему нужно продемонстрировать, чтобы стать успешным», – сказал тогда Коркер.