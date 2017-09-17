Трамп воспроизвел в «Твиттере» видео с «ударом» по Клинтон

Президент США Дональд Трамп в воскресенье воспроизвел в «Твиттере» смонтированное видео, где он, играя в гольф, наносит удар по мячу, после чего мяч попадает в спину бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. При этом на видео Клинтон поднимается на борт самолета, а затем падает от удара.

В последние дни Клинтон вновь стала темой твитов республиканского президента. Бывшая госсекретарь выпустила книгу «Что произошло», посвященную президентским выборам 2016 года, после чего Трамп возобновил атаки на «мошенницу Хиллари», с которыми он выступал во время избирательной кампании.

На видео, которое ретвитнули несколько пользователей, Трамп стоит на площадке для гольфа и наносит удар по мячу. В следующей сцене, которая была смонтирована, мяч попадает Клинтон в спину в момент, когда она заходит в самолет. На исходном видео с Клинтон, сделанном в 2011 году, никакого мяча нет.

«Потрясающий удар Дональда Трампа. #МошенницаХиллари», – гласит твит.

В минувшую среду Трамп опубликовал два твита с прямыми нападками на Клинтон.

«Мошенница Хиллари Клинтон винит всех (и все), кроме себя, за свое поражение на выборах. Она проиграла дебаты и сбилась с курса! – написал он. – Люди из “неприличного сборища” вновь преследуют Хиллари. Они громко и четко заявили о своих чувствах. Она потратила огромные деньги, но в итоге оказалась вне игры!»

Представитель Белого дома Сара Сандерс позднее в тот день заявила, что в своей книге Клинтон проталкивает «ложную интерпретацию событий».В книге экс-госсекретарь признает свои ошибки во время предвыборной кампании, но дает резкую оценку факторам, приведшим к победе Трампа, включая предполагаемое вмешательство России в его пользу, а также решение бывшего директора ФБР Джеймса Коми объявить, что следователи изучают новую партию электронных писем, связанных с Клинтон.

В связи с выходом книги Клинтон дала целый ряд интервью и в ответ на критику со стороны Трампа предложила ему прочитать ее предыдущую книгу «Нужна целая деревня» (It Takes a Village) – иллюстрированное издание для детей.