Тиллерсон посетит Ближний Восток и Южную Азию

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится в пятницу в недельное зарубежное турне, в ходе которого посетит Саудовскую Аравию, Катар, Пакистан, Индию и Швейцарию.

Об этом сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство США.

Как отмечает Госдепартамент, находясь на Ближнем Востоке, Тиллерсон обсудит с партнерами по переговорам конфликт в Йемене, противоречия с Ираном, а также продолжающиеся дискуссии с Катаром. В Женеве госсекретарь США встретится с представителями ряда международных организаций, чтобы обсудить проблему беженцев.

Поездка, которая продлится с двадцатого по двадцать седьмое октября, станет также первым визитом Тиллерсона в Южную Азию в ранге госсекретаря.