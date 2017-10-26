Палата представителей: голосование по бюджету

Палата представителей в четверг голосует по проекту бюджета, который играет центральную роль в усилиях республиканцев по проведению масштабного сокращения налогов, однако исход голосования трудно предсказать из-за сопротивления умеренно настроенных республиканцев из штатов с высокими налогами.

Бюджетный план, уже принятый в Сенате, может проложить путь к принятию пакета изменений в налоговом законодательстве простым большинством голосов.

Без этого плана республиканцам, занимающим 52 из 100 мест в Сенате, необходимо набрать 60 голосов, а для этого им потребуется поддержка демократов, которые считают, что предложенный президентом Трампом план налоговой реформы будет выгоден только корпорациям и богатым гражданам.

Однако некоторые республиканцы в Палате представителей обещали проголосовать против бюджетной резолюции в попытке сохранить налоговые вычеты на уровне штатов и местном уровне. Устранение этих вычетов может ударить по среднему классу в таких штатах с высоким налогообложением, как Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния.

«С какой стати мне голосовать за то, что в итоге повредит моему округу?» – заявил член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Питер Кинг. Он призывает коллег, разделяющих его опасения, проголосовать против рассматриваемого бюджетного плана.

Как заявил в среду журналистам республиканец Том Макартур из Нью-Джерси, есть вероятность, что против плана проголосуют достаточно человек, чтобы его заблокировать. «Голоса скорее всего распределятся почти поровну», – считает он.

Однако секретарь партии большинства в Палате представителей Стив Скализ предрекает победу.