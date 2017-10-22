Макконнелл надеется на принятие закона о налоговой реформе до конца года

Руководитель республиканского большинства в Сенате выразил надежду на то, что Конгресс сможет принять налоговое законодательство до конца года. При этом сенатор отметил, что он и другие лидеры не отказываются от цели принятия такого законопроекта, который не отразится на уровне доходов государства.

«Мы намерены завершить эту работу до конца года», – сказал лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, выступая в воскресной программе на телеканале Fox News.

Однако республиканцы, контролирующие обе палаты Конгресса, пока не разработали законопроекта о налоговой реформе в США, несмотря на обещание сделать это к концу 2017 года. Среди республиканских законодателей идут споры о том, какими могут быть сокращения и как их компенсировать.

Предложение республиканского президента Дональда Трампа в четверг преодолело серьезный барьер, когда Сенат одобрил законопроект по бюджету, позволяющий республиканцам продолжать работу по пакету о сокращении налогов без поддержки со стороны демократов.

План Трампа обещает сокращение налогов на общую сумму до 6 триллионов долларов, но приведет к увеличению федерального дефицита на 1,5 триллиона долларов в течение следующих десяти лет.

Выступая в программе «Положение страны» на канале CNN, Макконнелл заявил, что прогнозируемый рост американской экономики при одобрении республиканского плана позволит компенсировать налоговые сокращения.

Отвечая на вопрос, отказался ли он от своей долгосрочной цели – добиться, чтобы доходы бюджета не пострадали, Макконнелл сказал: «Нет, мы не отказались от этой цели, потому что это довольно консервативная оценка экономического роста, который мы получим в результате этой налоговой реформы, нацеленной на рост».

В пятницу газета Wall Street Journal сообщила, что республиканцы обсуждают возможность ограничения вкладов в пенсионные фонды. Макконнелл не сказал, поддержит ли он такое предложение.

«Мы лишь начинаем процесс реальной разработки законопроектов, – сказал он в эфире CNN. – Пока рано предсказывать те или иные детали».