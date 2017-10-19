Сенат голосует по бюджету и, возможно, открывает путь к налоговой реформе

В усилиях президента США Дональда Трампа по реформированию налогового кодекса в четверг наступил поворотный момент: республиканцы в Сенате готовятся принять законодательную инициативу по бюджету, которая поможет им одобрить законопроект по налогам без поддержки демократов.

Сенат и Палата представителей должны прийти к соглашению по бюджету на 2018 фискальный год, чтобы республиканцы смогли достичь своей цели и принять законопроект по налогам, а затем отправить его на подписание Трампу до конца текущего года.

Резолюция по бюджету включает в себя законодательный инструмент, который позволит республиканцам, занимающим 52 из 100 мест в Сенате, принять законопроект по бюджету простым большинством голосов. В противном случае для этого необходимо будет 60 голосов, которые скорее всего не удастся набрать.

Хотя сенатор-республиканец Рэнд Пол, придерживающийся жесткой позиции в фискальных вопросах, пригрозил проголосовать против резолюции по бюджету, у республиканцев в Сенате, по-видимому, наберется, по меньшей мере, 50 голосов в ее пользу, а в случае равного распределения голосов решающий голос останется за вице-президентом Майком Пенсом.

«Мы оцениваем нынешний расклад позитивно, – отметил видный сенатор-республиканец Джон Тьюн. – Настрой весьма решительный».

После провала попыток отменить Obamacare для республиканцев особенно остро стоит вопрос проведения налоговой реформы, начиная с резолюции по бюджету, которая позволит в результате изменений в налоговом законодательстве увеличить федеральный дефицит на сумму до 1,5 триллионов долларов в течение следующих десяти лет в связи с сокращением налогов.

«Республиканцы сегодня собираются принять важное решение по бюджету, первый шаг к масштабному сокращению налогов. Я думаю, у нас достаточно голосов, но кто знает?» – написал Трамп в «Твиттере» в четверг утром.

Если резолюция по бюджету будет принята, необходимо будет привести ее в соответствие с версией Палаты представителей, которая существенно отличается и предусматривает решение по налогам, не влияющее на объем доходов.

В Палате представителей считают, что переговоры по единой резолюции могут занять до двух недель, что подготовит почву для представления законопроекта по налогам в Палате представителей к началу ноября.