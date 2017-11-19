Белый дом готов исключить положение об отмене Obamacare из плана налоговой реформы

Президент США Дональд Трамп не будет возражать против удаления положения об отмене Obamacare из инициированного республиканцами сенатского законопроекта по налоговой реформе, если «оно станет помехой», заявил в воскресенье директор Управления Белого дома по административным вопросам и бюджету Мик Малвэни.

Некоторые сенаторы-республиканцы, критически настроенные по отношению к законопроекту, предупредили, что для налогоплательщиков среднего достатка сокращение налогов может оказаться сведенным на нет благодаря повысившимся страховым выплатам – в том случае, если отмена Закона о доступном здравоохранении станет реальностью.

«Если мы можем отменить часть Obamacare в рамках законопроекта по налогам… который может быть принят, то это прекрасно, – сказал Малвэни, выступая по телеканалу CNN. –

Если это помешает нам принять лучший законопроект по налогам, который мы можем получить, то мы готовы исключить (положение об отмене Obamacare) из законопроекта».