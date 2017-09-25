У Белого дома задержан человек с оружием

Как сообщается в опубликованном в понедельник заявлении Секретной службы США, в воскресенье ее сотрудники задержали у Белого дома человека с огнестрельным оружием.

В документе отмечается, что человек подошел к агентам Секретной службы на перекрестке неподалеку от Белого дома. «Встреча привела к тому, что офицеры Секретной службы инициировали следственные мероприятия. Человек был арестован за хранение нескольких единиц огнестрельного оружия», –говорится в заявлении без уточнения каких-либо подробностей.