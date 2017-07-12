Демократы в Конгрессе отстаивают законопроект о санкциях против Ирана и России

Демократы в Палате представителей заявили, что в среду представят новую версию законопроекта о санкциях в отношении Ирана и России в очередной попытке сдвинуть с места законодательную инициативу, погрязшую в межпартийных спорах, которые тянутся уже почти месяц.

Демократы из Комитета по международным делам Палаты представителей планируют представить версию законопроекта о санкциях, идентичную той, которую 15 июня 98 голосами против 2 приняли в Сенате, однако так и не вынесли на голосование в Палате представителей.

«Этот законопроект идентичен тому, который был принят в Сенате», – пояснил помощник комитета. Однако, поскольку документ будет маркирован как законопроект Палаты представителей, ему удастся избежать процедурных вопросов, из-за которых лидеры республиканцев направили его обратно в Сенат.

Демократы обвинили республиканцев в попытках затянуть рассмотрение законопроекта, чтобы ослабить его, после того, как администрация Трампа выразила беспокойство по поводу положений, предусматривающих процесс утверждения Конгрессом любых попыток Трампа смягчить санкции в отношении Москвы.

Тем временем спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан в среду заявил, что хочет как можно скорее принять сильный законопроект о санкциях в отношении России, однако на его пути по-прежнему стоят процедурные и политические препятствия.

«В настоящий момент у нас есть процедурная проблема, – сказал он журналистам, отметив, что республиканцы работают с демократами в вопросе передачи законопроекта обратно в Сенат. – Есть некие политические вопросы, связанные с тем, что нам необходимо гарантировать, что наши действия случайно не пойдут на пользу российским олигархам и нефтяным компаниям».

Республиканцы из Комитета по международным отношениям пока не уточнили, поддержат ли они усилия демократов.