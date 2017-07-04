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Белый дом: Трамп и Путин встретятся 7 июля

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп

Встреча состоится во время саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся в пятницу 7 июля во второй половине дня, подтвердил во вторник Белый дом.

Напомним, что первая личная встреча двух лидеров состоится в Германии во время саммита «Большой двадцатки».

Ранее о дате встречи сообщило агентство Reuters со ссылкой на российские информагентства, приводящие слова советника Путина по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова.

«Согласованная дата, 7 июля», – сказал Ушаков, беседуя с журналистами.

Юрий Ушаков, президент России Владимир Путин
Юрий Ушаков, президент России Владимир Путин

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