Белый дом: Трамп и Путин встретятся 7 июля

Встреча состоится во время саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся в пятницу 7 июля во второй половине дня, подтвердил во вторник Белый дом.
Напомним, что первая личная встреча двух лидеров состоится в Германии во время саммита «Большой двадцатки».
Ранее о дате встречи сообщило агентство Reuters со ссылкой на российские информагентства, приводящие слова советника Путина по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова.
«Согласованная дата, 7 июля», – сказал Ушаков, беседуя с журналистами.
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