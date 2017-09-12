США – против эскалации дипломатических разногласий с РФ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что дипломатические разногласия между Россией и Соединенными Штатами не должны выйти на новый уровень эскалации. Тиллерсон также надеется, что две страны могут начать работу по улучшению отношений. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США.

«Я думаю, что секретарь считает, что никакой дальнейшей эскалации быть не должно и что настал момент для того, чтобы попытаться двинуться вперед», – заявила во вторник во время брифинга в Госдепартаменте Хизер Нойерт, отвечая на вопрос прессы о перспективах дальнейших сокращений американской и российской дипмиссий.

Нойерт также отметила, что американский спецпредставитель по политике Северной Кореи посол Джозеф Юн во вторник находился в Москве, участвуя в переговорах, посвященных тому, как остановить северокорейскую ракетно-ядерную программу