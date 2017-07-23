Сергей Кисляк завершил работу на посту посла РФ в США

Сергей Кисляк, ставший одной из центральных фигур расследований вмешательства Москвы в ход президентских выборов в США в 2016 году, в субботу завершил свою работу на посту посла России в Вашингтоне.

Российское посольство в Вашингтоне сообщило в Твиттере, что до прибытия нового посла функции временного поверенного в делах будет выполнять советник-посланник и заместитель руководителя миссии Денис Гончар.

Кисляк занимал должность посла с 2008 года. Ожидается, что его преемником станет заместитель министра иностранных дел Анатолий Антонов.

Кандидатура Антонова, которая пока не утверждена Кремлем, появилась в период усиленного внимания к отношениям между Москвой и Вашингтоном после заявлений США о том, что Россия вмешивалась в прошлогодние выборы в США.

Имя Кисляка возникло в связи с несколькими соратниками президента США Дональда Трампа. Расследование российского вмешательства и возможных связей Москвы с предвыборным штабом Трампа ведут специальный прокурор и комитеты Конгресса.

В пятницу газета Washington Post сообщила, что американские разведслужбы перехватили разговор Кисляка со своим руководством, в котором он сообщил, что во время предвыборной кампании обсуждал вопросы, связанные с выборами, в том числе важные для Москвы темы, с нынешним генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом.

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку в феврале, после того как стало известно, что он не сообщил о своих встречах с Кисляком и ввел в заблуждение вице-президента о содержании своих разговоров с дипломатом.

Ключевой советник и зять Трампа Джаред Кушнер также не сообщил о своих контактах с Россией, когда подавал документы на допуск к секретной информации, сообщала газета New York Times в апреле.

В марте Белый дом признал, что Кушнер встречался с Кисляком в «Башне Трампа» в Нью-Йорке в декабре 2016 года в дополнение к их встрече в апреле 2016 года на одном из предвыборных выступлений в Вашингтоне. Белый дом сообщил, что декабрьская встреча проводилась для установления «канала коммуникации».

Кушнер и Кисляк также разговаривали по телефону в апреле-ноябре 2016 года, сообщало информагентство Reuters. Адвокат Кушнера заявил, что зять президента «не помнит» содержание разговора, поскольку в то время принимал и делал «тысячи звонков».

Москва отрицает любое вмешательство в выборы. Трамп также утверждает, что его штаб не вступал в сговор с Россией.

Белый дом сообщил на этой неделе, что Трамп выдвинет на должность нового посла США в России Джона Хантсмана.