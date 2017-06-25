В Вашингтоне прошли выступления консервативных активистов

Консервативные активисты провели в воскресенье две манифестации в Вашингтоне с целью выразить осуждение в адрес нескольких знаменитостей, допустивших юмористические намеки на насильственные действия по отношению к президенту США Дональду Трампу.

Манифестации прошли вблизи памятника Линкольну, собрав по нескольку десятков человек. Эта картина резко отличалась от недавно прошедших в городах США маршей протеста, во время которых тысячи людей выступили против политики Трампа, наносящей, по их мнению, вред иммигрантам, женщинам и некоторым другим группам населения.

Ричард Спенсер, известный как белый супрематист, основавший так называемое движение «alt-right», привел около ста своих сторонников к памятнику президенту, вошедшему в историю как лидер, покончивший с рабовладением в США.

Перед митингом Спенсер заявил журналистам, что пока разочарован президентством Трампа и ждет, когда президент начнет проводить политику, о которой он говорил во время предвыборной кампании.

«Где запрет на въезд мусульман»? – спросил Спенсер. «Где стена?» – спросил он также, имея в виду план Трампа возвести заграждения на границе с Мексикой.

Собравшиеся невдалеке от Белого дома сторонники Трампа осудили некоторых деятелей искусства, в частности, комедианта Кэти Гриффин и актера Джонни Деппа, допустивших юмористические аллюзии на насильственные действия по отношению к Трампу.

Напомним, что оба они принесли извинения за свои высказывания.

Среди тех, чьи выступления были запланированы, был Майкл Флинн-младший – сын генерала в отставке Майкла Флинна, некоторое время занимавшего пост советника президента по национальной безопасности.