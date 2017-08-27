Тиллерсон: США продолжат оказывать «мирное давление» на Пхеньян

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в воскресенье, что запуск трех северокорейских баллистических ракет на этой неделе является провокацией, но США продолжат поиски мирного урегулирования.

«Мы рассматриваем это как провокацию против США и наших союзников, – заявил Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News. – Мы продолжим нашу кампанию оказания мирного давления, как я ее характеризую, будем работать с нашими союзниками, работать с Китаем, чтобы понять, можем ли мы усадить режим в Пхеньяне за стол переговоров».