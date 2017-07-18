Пентагон: Пхеньян не может нанести удар по США с «какой-либо степенью точности»

У Северной Кореи нет возможности нанести удар по США с «какой-либо степенью точности», и, хотя ее ракеты обладают большой дальностью, у них нет необходимой системы наведения, заявил во вторник заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Пол Селва.

«Я не питаю уверенности, что проведенное четвертого июля испытание демонстрирует, что у них есть возможность нанести удар по Соединенным Штатом с какой-либо степенью точности или разумной уверенностью в успехе», – заявил Селва, выступая в сенатском комитете по вооруженным силам.

Ранее в этом месяце Северная Корея заявила, что провела первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и освоила технологию оснащения ракеты ядерной боеголовкой