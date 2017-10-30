Линки доступности

Языки
Новости

Суд блокировал указ Трампа о запрете на военную службу для трансгендеров

Принято решение в пользу военнослужащих-трансгендеров, заявивших о неконституционности запрета

Федеральный суд в Вашингтоне в понедельник заблокировал исполнение распоряжения администрации президента Трампа, запрещающего трансгендерам службу в вооруженных силах США.

В прошлом месяце группа военнослужащих-трансгендеров обратилась в суд с просьбой заблокировать планируемый запрет, поскольку он нарушает их право на равенство перед законом, гарантированное Конституцией США.

Окружной судья Колин Коллар-Котелли заявила, что принято решение в пользу истцов, приостанавливающее действие запрета до тех пор, пока по данному делу будет вынесен вердикт.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG