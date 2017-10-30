Суд блокировал указ Трампа о запрете на военную службу для трансгендеров

Принято решение в пользу военнослужащих-трансгендеров, заявивших о неконституционности запрета
Федеральный суд в Вашингтоне в понедельник заблокировал исполнение распоряжения администрации президента Трампа, запрещающего трансгендерам службу в вооруженных силах США.
В прошлом месяце группа военнослужащих-трансгендеров обратилась в суд с просьбой заблокировать планируемый запрет, поскольку он нарушает их право на равенство перед законом, гарантированное Конституцией США.
Окружной судья Колин Коллар-Котелли заявила, что принято решение в пользу истцов, приостанавливающее действие запрета до тех пор, пока по данному делу будет вынесен вердикт.
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