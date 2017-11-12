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В Лос-Анджелесе проходит марш против сексуального принуждения

Поводом для акции послужили недавние обвинения, прозвучавшие в адрес влиятельных фигур киноиндустрии и шоу-бизнеса

Ожидается, что тысячи человек примут участие в воскресной демонстрации в Лос-Анджелесе в поддержку жертв сексуальных посягательств и домогательств. Акция была вдохновлена кампанией в социальных сетях, представляющей подобные злоупотребления, как повсеместное явление в жизни Америки

Кульминацией марша #MeToo («Я тоже») станет митинг на Голливудском бульваре. Поводом для демонстрации послужила серия обвинений со стороны мужчин и женщин, утверждающих, что они стали жертвами влиятельных фигур индустрии развлечений.

Среди наиболее известных людей, в адрес которых прозвучали обвинения, – продюсер Харви Вайнштейн, актер Кевин Спейси и комик Луи Си Кей.

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