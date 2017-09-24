США нанесли воздушные удары по лагерю ИГИЛ в Ливии

17 боевиков ИГИЛ уничтожены в результате 6 ударов с воздуха, в воскресенье нанесенных американскими военными по лагерю исламистов в Ливии.

Это – первая подобная акция в Ливии в период пребывания в должности президента Трампа.

Африканское командование США отметило в специальном заявлении, что удары были нанесены по лагерю, расположенному в 240 километрах к юго-востоку от горда Сирт – некогда оплота ИГИЛ на территории Ливии.

Лагерь использовался для транспортировки боевиков за пределы Ливии, планирования террористических атак как на ливийской территории, так и вне ее, подчеркивается в документе.