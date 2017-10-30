Спецназ США взял в плен боевика, возможно, причастного к теракту в Бенгази

Американские силы специального назначения взяли в плен боевика, предположительно причастного к нападению на консульство США в ливийском Бенгази в 2012 году. В результате нападения погибли посол США в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американских граждан.

Как сообщил представитель американских властей, говоривший на условиях анонимности, боевик был захвачен в Ливии.