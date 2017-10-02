Белый дом: обсуждать контроль над оружием в связи со стрельбой в Лас-Вегасе преждевременно

По мнению администрации, рано обсуждать этот вопрос, пока неизвестны все детали случившегося
Белый дом заявил в понедельник, что пока рано обсуждать вопрос об ограничении права на оружие в связи с массовой стрельбой на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где вооруженный мужчина застрелил 58 человек и ранил более 500.
«Сегодняшний день должен быть посвящен утешению выживших и скорби по тем, кого мы потеряли, – заявила на брифинге для прессы официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. – Пока рано обсуждать политику, пока мы не знаем всех фактов и что именно произошло прошлой ночью».
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