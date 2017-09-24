Трамп рассматривает новый указ об ограничениях на въезд в США

Президент США Дональд Трамп в воскресенье рассматривал возможность замены своего указа о запрете на въезд в США жителей нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.

Напомним, что указ вызвал острые дискуссии.

Действующий запрет, который был введен в действие в марте и истекает в воскресенье, касался жителей Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. Новый указ может не иметь форму полного запрета и предусматривать индивидуальные ограничения для каждой страны.

Как сообщил Белый дом, исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк в пятницу представила Трампу ряд политических рекомендаций. Другие члены администрации, включая главу Минюста Джефа Сешнса и госсекретаря Рекса Тиллерсона, провели брифинг для президента по данному вопросу.

По состоянию на пятницу президент не принял окончательного решения о содержании нового указа и списке стран, которые будут затронуты, оставив возможность для расширения этого списка. Он проводит выходные в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Вместо полного запрета на въезд в США предлагаемые ограничения будут варьировать в зависимости от страны и зависеть от выполнения выдвигаемых СЩА требований в сфере безопасности, угрозы, исходящей, по мнению США, от той или иной страны, и от других факторов, сообщил в пятницу помощник Элейн Дьюк Майлз Тейлор.

После взрыва в лондонском метро 15 сентября Трамп написал в «Твиттере», что новый запрет «должен быть гораздо более обширным, более жестким и более конкретным, но, что за глупость, это не будет политически корректно».

Указ Трампа запрещал въезд в США жителям шести стран в течение 90 дней, а также большинства беженцев – в течение 120 дней, с тем, чтобы дать администрации время для проведения глобальной оценки процедур проверок прибывающих в США иностранцев.

Критики обвиняли президента-республиканца в дискриминации мусульман и, таким образом, в нарушении конституционных гарантий религиозной свободы и принципа равной защиты перед законом, нарушении действующих иммиграционных законов и нагнетании ненависти на религиозной почве.

Некоторые федеральные суды заблокировали запрет, но Верховный суд США в июне позволил ввести его в действие с некоторыми ограничениями.