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Сенатор Коллинз намерена голосовать против новой попытки замены Obamacare

Сенатор Сюзан Коллинз

Республиканка, представляющая штат Мэн, опасается, что инициатива ее однопартийцев повредит наиболее уязвимым слоям населения

Сенатор Сюзан Коллинз (штат Мэн), принадлежащая к Республиканской партии, заявила в воскресенье, что решительно склоняется к тому, чтобы проголосовать против проекта отмены Obamacare, недавно выдвинутого ее однопартийцами.

«Мне очень трудно представить себе сценарий, в рамках которого я в конце концов проголосовала бы за этот законопроект», – сказала Коллинз, выступая по телеканалу CNN.

«У меня есть ряд серьезных сомнений в этой связи, – пояснила она. – Меня беспокоит влияние (законопроекта в случае его принятия) на программу Medicaid, действующую на протяжении более чем 50 лет и обеспечивающую предоставление медицинских услуг наиболее уязвимым нашим гражданам, в том числе – детям с ограниченными физическими возможностями и пожилым людям с низкими доходами».

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