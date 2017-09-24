Сенатор Коллинз намерена голосовать против новой попытки замены Obamacare

Сенатор Сюзан Коллинз (штат Мэн), принадлежащая к Республиканской партии, заявила в воскресенье, что решительно склоняется к тому, чтобы проголосовать против проекта отмены Obamacare, недавно выдвинутого ее однопартийцами.

«Мне очень трудно представить себе сценарий, в рамках которого я в конце концов проголосовала бы за этот законопроект», – сказала Коллинз, выступая по телеканалу CNN.

«У меня есть ряд серьезных сомнений в этой связи, – пояснила она. – Меня беспокоит влияние (законопроекта в случае его принятия) на программу Medicaid, действующую на протяжении более чем 50 лет и обеспечивающую предоставление медицинских услуг наиболее уязвимым нашим гражданам, в том числе – детям с ограниченными физическими возможностями и пожилым людям с низкими доходами».