Сенаторы-республиканцы рассматривают возможность сотрудничества с демократами по здравоохранению

Сенаторы-республиканцы, зайдя в тупик в своих давних попытках отменить и заменить программу Obamacare, столкнулись с перспективой некогда немыслимого хода – в сотрудничестве с демократами внести поправки в закон о здравоохранении, принятый в 2010 году и ставший знаковым достижением экс-президента Барака Обамы.

Двухпартийное решение скорее всего обретет форму отдельных законопроектов, призванных решить такие проблемы, как нестабильность на рынках страхования и высокая стоимость рецептурных препаратов. По словам сенаторов, полноценная реформа системы здравоохранения – недостижимая цель для двух партий, которые годами ведут идеологическую борьбу как по этому, так и по другим вопросам.

Президент Дональд Трамп пригласил всех сенаторов-республиканцев на ланч в Белом доме, чтобы обсудить здравоохранение и другие приоритетные задачи.

«Сегодня я пообедаю в Белом доме с сенаторами-республиканцами, чтобы обсудить здравоохранение. Они обязаны сдержать свое обещание Америке!» – написал Трамп в «Твиттере» в среду утром.

«Республиканцы никогда не говорят о том, как хорош их законопроект по здравоохранению, а после сегодняшнего ланча он станет еще лучше. Демократы будут оплакивать смерть OCare!»

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл назначил на следующую неделю голосование по законопроекту, который предусматривает отмену Obamacare без альтернативного плана, однако уже по меньшей мере трое республиканцев сказали, что собираются голосовать против, и этого достаточно для блокировки инициативы, поскольку все 48 демократов в Сенате по-прежнему единодушно выступают против отмены Obamacare.

Один из противников полной отмены закона, сенатор Шелли Мур Капито из Западной Вирджинии, заявила: «Я приехала в Вашингтон не для того, чтобы вредить людям. Я не могу проголосовать за отмену Obamacare без альтернативного плана, который бы удовлетворил мои претензии и нужды жителей Западной Вирджинии».

Когда во вторник стало очевидно, что попытки республиканцев отменить и заменить Obamacare потерпели крах, Трамп сказал журналистам: «Пусть Obamacare развалится. Так будет гораздо проще, и, я считаю, мы сейчас в том положении, чтобы просто допустить провал Obamacare. Мы не будем брать за это ответственность. Я не буду брать за это ответственность. И могу заверить вас, что республиканцы не будут брать за это ответственность».

Демократы, явно довольные таким поворотом событий, приветствовали крах очередной попытки республиканцев заменить Obamacare как возможность для сотрудничества. Республиканцы признали, что других вариантов у них не осталось.

«Они сильно просчитались, – отметил в среду сенатор-демократ Тим Кейн в интервью MSNBC. – А теперь им придется отказаться от своего плана и попытаться сделать это правильным способом».

Демократы единым фронтом выступают против отмены Закона о доступном здравоохранении, также известного как Obamacare, который значительно повысил число застрахованных американцев за счет мандатов для частных лиц и работодателей, а также субсидий, рассчитываемых на основе дохода.

Второй по значимости сенатор-республиканец Джон Корнин, выступая перед журналистами, назвал «прискорбным» тот факт, что теперь скорее всего начнутся переговоры между партиями. «Демократы крепко держатся за Obamacare и отказываются признавать структурные проблемы, которые создают проблемы, существующие сегодня на рынке индивидуального страхования, – сказал Корнин. – Но мы сделаем все, что в наших силах, с учетом сложившихся обстоятельств».

Большинство работающих американцев получают страховку от работодателя, а миллионы других граждан страхуются по государственным программам для малообеспеченных и пожилых людей.

Obamacare в основном распространяется на людей, которые сами покупают медицинские страховки. Благодаря принятию этого закона страховку получили около 20 миллионов ранее не застрахованных американцев, однако стоимость страховок выросла. Кроме того, республиканцы по-прежнему настаивают на необходимости отмены требования обязательного страхования под угрозой штрафа.

Несмотря на частые заявления Трампа о том, что программа катится к краху, национальные опросы общественного мнения показывают, что ее популярность растет, а ее рейтинги одобрения значительно выше, чем у инициатив, которые предлагают республиканцы.

Однако в сельской местности некоторые страховые компании ушли с рынка, в связи с чем люди оказались под угрозой не найти доступный страховой план.