Лидеры республиканцев ведут активную агитацию за сенатский законопроект по здравоохранению

Лидеры республиканцев активно пытаются набрать голоса в поддержку сенатского законопроекта о реформе здравоохранения после того, как Управление Конгресса по бюджету (СВО) заявило, что в случае его принятия в течение следующих 10 лет медицинской страховки лишатся 22 миллиона американцев.

Как ожидается, вице-президент Майк Пенс во вторник отправится на Капитолийский холм, где проведет рабочий обед с сенаторами-республиканцами, а вечером организует ужин с участием одного из самых влиятельных сенаторов-консерваторов.

Тем временем лидер сенатского большинства Митч Макконнелл продолжит встречи с колеблющимися сенаторами, которым предстоит отвечать на вопросы губернаторов своих штатов и представителей программы помощи малообеспеченным гражданам Medicaid о возможных сокращениях ее финансирования.

После того, как в понедельник Управление по бюджету представило свой прогноз, сенатор Сюзан Коллинз заявила, что не может поддержать законопроект в его нынешнем виде.

По меньшей мере, четверо консервативно настроенных сенаторов – Тед Круз, Рэнд Пол, Рон Джонсон и Майк Ли – заявили, что анализ СВО не изменил их точку зрения и они по-прежнему выступают против законопроекта.

По данным сайта Politico, во вторник вечером Пенс проведет ужин для сенаторов-республиканцев, куда помимо Ли и других консерваторов приглашены также Джеймс Лэнкфорд, Том Коттон и Бен Сасс.

Коллинз, Пол, Джонсон вместе с сенатором Дином Хеллером заявили, что выступят против предложения процедурного характера, которое позволит Макконнеллу вынести законопроект на голосование.

Хеллер, республиканец умеренного толка, которому в следующем году предстоит выдвигаться на переизбрание в штате Невада, уже столкнулся с политическими последствиями: группа бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа и Пенса пообещала вести рекламную кампанию против него.

Возникающие между законодателями противоречия и конфликты интересов подчеркивают, насколько сложная задача стоит перед Макконнеллом, которому необходимо сплотить членов своей партии, чтобы принести президенту законодательную победу.