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Лидеры республиканцев ведут активную агитацию за сенатский законопроект по здравоохранению

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл (в центре)

Многие законодатели обеспокоены прогнозом Управления по бюджету, согласно которому медицинской страховки могут лишиться еще 22 миллионов американцев

Лидеры республиканцев активно пытаются набрать голоса в поддержку сенатского законопроекта о реформе здравоохранения после того, как Управление Конгресса по бюджету (СВО) заявило, что в случае его принятия в течение следующих 10 лет медицинской страховки лишатся 22 миллиона американцев.

Как ожидается, вице-президент Майк Пенс во вторник отправится на Капитолийский холм, где проведет рабочий обед с сенаторами-республиканцами, а вечером организует ужин с участием одного из самых влиятельных сенаторов-консерваторов.

Тем временем лидер сенатского большинства Митч Макконнелл продолжит встречи с колеблющимися сенаторами, которым предстоит отвечать на вопросы губернаторов своих штатов и представителей программы помощи малообеспеченным гражданам Medicaid о возможных сокращениях ее финансирования.

После того, как в понедельник Управление по бюджету представило свой прогноз, сенатор Сюзан Коллинз заявила, что не может поддержать законопроект в его нынешнем виде.

По меньшей мере, четверо консервативно настроенных сенаторов – Тед Круз, Рэнд Пол, Рон Джонсон и Майк Ли – заявили, что анализ СВО не изменил их точку зрения и они по-прежнему выступают против законопроекта.

По данным сайта Politico, во вторник вечером Пенс проведет ужин для сенаторов-республиканцев, куда помимо Ли и других консерваторов приглашены также Джеймс Лэнкфорд, Том Коттон и Бен Сасс.

Коллинз, Пол, Джонсон вместе с сенатором Дином Хеллером заявили, что выступят против предложения процедурного характера, которое позволит Макконнеллу вынести законопроект на голосование.

Хеллер, республиканец умеренного толка, которому в следующем году предстоит выдвигаться на переизбрание в штате Невада, уже столкнулся с политическими последствиями: группа бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа и Пенса пообещала вести рекламную кампанию против него.

Возникающие между законодателями противоречия и конфликты интересов подчеркивают, насколько сложная задача стоит перед Макконнеллом, которому необходимо сплотить членов своей партии, чтобы принести президенту законодательную победу.

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