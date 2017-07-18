Три сенатора-республиканца не проголосуют за отмену Obamacare без разработки альтернативы

Сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Меркауски заявила во вторник, что не может поддержать законопроект об отмене программы Obamacare без представления альтернативного плана. Поскольку до нее подобную позицию озвучили уже два сенатора, это блокирует попытки лидеров партии вывести на рассмотрение более узкую версию законопроекта, предусматривающую только отмену программы. Предыдущая версия не набрала достаточного числа сторонников.

«Для отмены нужен план замены. Вокруг и без того достаточно хаоса, это лишь усилит его», – сказала Меркауски журналистам, заявив, что будет голосовать против любого законопроекта об отмене Закона о доступном здравоохранении, принятого в 2010 году при экс-президенте США Бараке Обаме.