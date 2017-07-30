Том Прайс: министерство здравоохранения будет исполнять Obamacare

Министр здравоохранения и социальных служб США Том Прайс заявил в воскресенье, что его ведомство должно соблюдать Закон о доступном здравоохранении, принятый при активном участии бывшего президента Барака Обамы и также известный как Obamacare.

Ведущий программы «Встреча с прессой» на телеканале NBC спросил Прайса, будет ли он проводить Закон о доступном здравоохранении, как того требует этот документ.

«Мы должны исполнять наши законы», – сказал Прайс, добавив, однако, что «закон не отвечает ожиданиям американцев». По словам министра, цель администрации – отменить и заменить Obamacare и «ввести в действие систему, которая будет действительно работать на пациентов».