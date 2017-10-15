Глава ФРС: укрепление рынка труда США требует повышения процентных ставок

Состояние американской экономики – по-прежнему прочное, а укрепление рынка труда требует продолжения постепенного повышения процентных ставок, несмотря на приглушенную инфляцию. Об этом в воскресенье заявила глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

«В ближайшие месяцы мы будем уделять повышенное внимание данным об инфляции, – говорится в подготовленном тексте выступления Йеллен на международном банковском семинаре в Вашингтоне. – Мое наилучшее предположение состоит в том, что эти мягкие показатели не сохранятся».

Йеллен также заявила, что рассчитывает на то, что американская экономика выйдет за рамки долгосрочной тенденции во втором полугодии этого года. Глава ФРС повторила, что влияние недавних ураганов на экономику должно быть временным.

На сентябрьском заседании Центробанка было принято решение оставить процентные ставки без изменений. После этого Йеллен неоднократно говорила о возрастающей неопределенности в отношении пути, по которому может пойти инфляция, которая большую часть года отступала от целевого показателя ФРС в 2 процента.

Из материалов заседания, опубликованных в среду, следует, что на нем шла широкая дискуссия о недавней низкой инфляции и ее влиянии на процентные ставки, если она не пойдет вверх.

Однако Йеллен и другие ключевые фигуры также поясняли, что они предполагают продолжать постепенно повышать процентные ставки, учитывая устойчивое состояние экономики в целом и продолжающееся укрепление рынка труда.

Представители ФРС не придали большого значения слабым сентябрьским отчетам о ситуации с рабочими местами, объяснив снижение занятости временными увольнениями работников из-за ураганов «Харви» и «Ирма».

В своем выступлении Йеллен заявила, что самые последние данные о росте зарплат в сентябрьском докладе воодушевляют; по словам Йеллен, она ожидает, что Центробанк пойдет на дальнейшее повышение процентных ставок.

«Мы по-прежнему рассчитываем на то, что темпы восстановления экономики потребуют постепенного повышения ставки для поддержания здорового рынка труда и стабилизации инфляции в районе нашей долгосрочной цели в 2 процента», – сказала она.

Центробанк четыре раза повышал процентные ставки в период ужесточения политики, который начался в конце 2015 года. В настоящее время ФРС прогнозирует еще одно повышение ставки в этом году и три повышения в следующем.