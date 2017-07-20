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Сенатский комитет одобрил кандидатуру на пост главы ФБР

Кристофер Рэй

Члены комитета единодушно поддержали кандидатуру Кристофера Рэя

Юридический комитет Сената в четверг единодушно одобрил назначение Кристофера Рэя на пост директора ФБР, освободившийся после отставки Джеймса Коми.

Все 20 членов комитета поддержали кандидатуру Рэя, направив ее на голосование в полном составе Сената. Рэй – адвокат по уголовным делам, работавший помощником генерального прокурора при президенте Джордже Буше-младшем.

Трамп выдвинул Рэя на пост в прошлом месяце, после того, как отправил в отставку Коми. Это произошло в разгар расследования ФБР о возможном сговоре между приближенными Трампа и Россией с целью помочь ему выиграть президентские выборы.

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