Сенатский комитет одобрил кандидатуру на пост главы ФБР

Юридический комитет Сената в четверг единодушно одобрил назначение Кристофера Рэя на пост директора ФБР, освободившийся после отставки Джеймса Коми.

Все 20 членов комитета поддержали кандидатуру Рэя, направив ее на голосование в полном составе Сената. Рэй – адвокат по уголовным делам, работавший помощником генерального прокурора при президенте Джордже Буше-младшем.

Трамп выдвинул Рэя на пост в прошлом месяце, после того, как отправил в отставку Коми. Это произошло в разгар расследования ФБР о возможном сговоре между приближенными Трампа и Россией с целью помочь ему выиграть президентские выборы.