Глава ФБР выразил доверие спецпрокурору Роберту Мюллеру

Кристофер Рэй заявил, что не обнаружил попыток вмешаться в ход расследования по «российскому делу»
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил в четверг, что не обнаружил ни малейшего признака попыток вмешаться в ход продолжающегося расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Выступая на проходящем в Вашингтоне Саммите по проблемам разведки и национальной безопасности (это первое публичное выступление Рэя после утверждения в должности директора ФБР) руководитель разведывательного ведомства подчеркнул, что с доверием относится к Роберту Мюллеру – спецпрокурору, проводящему расследование возможного сговора предвыборного штаба Трампа с Россией во время выборов
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