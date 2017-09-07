Глава ФБР выразил доверие спецпрокурору Роберту Мюллеру

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил в четверг, что не обнаружил ни малейшего признака попыток вмешаться в ход продолжающегося расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Выступая на проходящем в Вашингтоне Саммите по проблемам разведки и национальной безопасности (это первое публичное выступление Рэя после утверждения в должности директора ФБР) руководитель разведывательного ведомства подчеркнул, что с доверием относится к Роберту Мюллеру – спецпрокурору, проводящему расследование возможного сговора предвыборного штаба Трампа с Россией во время выборов