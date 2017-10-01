Мнучин: налоговая реформа не создаст преимуществ для богатых

Министр финансов США Стивен Мнучин отверг предположения о том, что предлагаемое администрацией Трампа снижение налогов создаст преимущества для богатых американцев за счет граждан среднего достатка.

«Дело обстоит не так, что снижение налогов пойдет на пользу богатым. Изменения для высшего уровня уравновешиваются упразднением почти всех типов скидок», – заявил Мнучин, выступая на телеканале ABC.

Появившийся в прошлую пятницу доклад Центра налоговой политики – базирующейся в Вашингтоне некоммерческой организации – содержит вывод о том, что наиболее состоятельные налогоплательщики, составляющие 1 процент населения (с доходом более 730000 долларов) получат более 50 процентов всех налоговых льгот в случае осуществления плана администрации, поскольку после уплаты налогов их доходы возрастут в среднем на 8,5 процентов.