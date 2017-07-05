После саммита в Гамбурге Тиллерсон посетит Украину

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит на следующей неделе Украину, а затем Турцию, – после того, как он, сопровождая президента Трампа, примет участие в саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Об этом сообщил в среду Госдепартамент США.

В ходе своего первого официального визита в Украину 9 июля в Киеве Тиллерсон встретится с президентом Украины Петром Порошенко, а также с молодыми реформаторами, представляющими как правительство Украины, так и гражданское общество этой страны. Встречи пройдут 9 июля в Киеве.

Глава внешнеполитического ведомства США подтвердит приверженность США защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призовет украинские власти к продолжению проведения реформ, которые будут способствовать экономической, политической и военной устойчивости страны, заявил Госдепартамент.

Это будет первый официальный визит Тиллерсона в Киев.

Президент Трамп встретился с Петром Порошенко в прошедшем месяце в Белом доме. Вскоре после их встречи Министерство финансов США объявило о введении дополнительных санкций в отношении России, поддерживаемых Москвой пророссийских сепаратистов в восточной Украине, а также физических лиц и компаний, поддерживающих с ними связи.

После визита в Украину госсекретарь США отправится в Стамбул, где с 9 по 10 июля пройдут его встречи с официальными лицами Турции, говорится в сообщении Госдепартамента.