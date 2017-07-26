Мнучин призвал Конгресс повысить потолок госдолга до ухода на каникулы

Министр финансов США Стивен Мнучин в среду призвал Конгресс поднять потолок государственного долга прежде, чем законодатели покинут Вашингтон, разъехавшись на августовские каникулы. По словам Мнучина, это необходимо, чтобы не вызвать роста процентных расходов для налогоплательщиков и избежать неопределенности на рынке, чреватой дефолтом.

Выступая в сенатском Подкомитете по ассигнованиям, следящим за уровнем госдолга и своевременным его обслуживанием, Мнучин заявил: «Как мы предлагали в прошлом, основываясь на наиболее точных оценках настоящего времени, мы имеем финансирование до сентября, но я призвал Конгресс осуществить повышение до того, как они (законодатели) разъедутся на каникулы».