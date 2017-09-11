Администрация Трампа просит Верховный суд снять ограничения с иммиграционного указа

Минюст США обратился в понедельник в Верховный суд с экстренной просьбой о блокировании решения апелляционного суда, накладывающего ограничения на попытку президента Трампа временно приостановить въезд большинства беженцев в США.

Минюст не настаивает на немедленном блокировании части решения, вынесенного 9-м окружным апелляционным судом в Сан-Франциско, согласно которому бабушки, дедушки, тети и дяди, а также двоюродные братья и сестры лиц, легально проживающих в США, не подпадают под действие иммиграционного указа президента Трампа, закрывающего въезд в США жителям шести стран с преимущественно мусульманским населением.