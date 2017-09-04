Конгресс: спор об Obamacare может повлиять на решение других проблем медстрахования

Во вторник Конгресс США возвращается с каникул, и впервые за много лет судьба Obamacare не будет главным пунктом на повестке дня в сфере здравоохранения.

Однако обиды, оставшиеся со времен затяжной межпартийной войны вокруг Obamacare могут отразиться на решении других вопросов.

Один из этих вопросов – продолжение федерального финансирования страховой программы, которая помогает миллионам детей и беременных женщин. Страховая программа в сфере охраны здоровья детей (Children's Health Insurance Program, CHIP) должна быть продлена по итогам голосования в Конгрессе к 30 сентября. Если этого не произойдет, как ожидается, средства на финансирование программы скоро закончатся.

Еще один пункт повестки дня – стабилизация рынка индивидуального медицинского страхования в рамках принятого в 2010 году Закона о доступном здравоохранении, который считается ключевым внутриполитическим достижением бывшего президента Барака Обамы. В последние месяцы администрация Трампа пыталась отменить или заменить этот закон, и страховые компании резко подняли цены или же вовсе ушли с рынка.

Республиканцы в Конгрессе потратили полгода в попытках выполнить давнее обещание отменить и заменить Obamacare, что также было одним из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа, в то время как демократы единодушно противостояли этим попыткам.

Усилия по отмене Obamacare, обострившие партийные противоречия и выявившие серьезные разногласия в рядах Республиканской партии, в июле с треском провалились, и закон остался в силе, хотя и с некоторыми потерями.

Продление CHIP обычно не вызывает споров, поскольку программа пользуется поддержкой обеих партий. Однако, по мнению лоббистов и представителей индустрии, в текущем политическом климате любой вопрос из области здравоохранения может вызвать разногласия между партиями.

«После процесса, через который мы прошли, любой вопрос, связанный со здравоохранением, может вызвать разногласия», – заявил на прошлой неделе один из лоббистов в этой области.