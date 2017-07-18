Республиканцы в Палате представителей представили проект бюджета

Республиканцы в Палате представителей обнародовали во вторник проект бюджета на 2018 фискальный год, который обещает стать новым политическим испытанием для законодательной повестки президента Дональда Трампа, поскольку сочетает в себе налоговую реформу и спорные сокращения расходов.

Проект бюджета на сумму 4 триллиона долларов позволит провести реформу налогового кодекса через Конгресс без поддержки демократов, а также частично отменить принятый в 2010 году Закон Додда – Франка о реформировании Уолл-стрит и в течение следующих 10 лет сэкономить 203 миллиарда долларов за счет обязательных федеральных программ, в том числе программы продовольственных карточек.

Эти и другие изменения будут оформлены в виде единого законопроекта.

Перспектива сокращения льгот для малообеспеченных категорий населения и существенного снижения налогов для физических и юридических лиц уже является предметом споров в Палате представителей между консерваторами, стремящихся к более значительному сокращению расходов, и умеренными республиканцами, выступающими против этой меры.

В Сенате аналогичные споры между республиканцами по поводу отмены налогов для богатых, за счет которых финансируется программа Obamacare, и сокращения льгот на страхование для малообеспеченных американцев, способствовали провалу законопроекта по здравоохранению.

Проект бюджета, рассчитанный на следующий фискальный год, который начнется 1 октября, призван устранить имеющийся дефицит бюджета в размере 472 миллиардов долларов и к 2027 году выйти на профицит в размере 9 миллиардов долларов.

Это отчасти основано на прогнозе комитета по бюджету Палаты представителей, который полагает, что экономический рост США составит 2,6 процента в год и повлечет за собой дальнейшие изменения в законодательстве, в сфере налогов, здравоохранения и финансов, а также дерегулирование. Непартийное Управление Конгресса по бюджету прогнозирует рост в размере 1,9 процентов на период с 2017 по 2027 гг.

План Палаты представителей предусматривает оборонные расходы в размере 621,5 миллиарда долларов и дискреционные расходы в необоронных сферах в размере 511 миллиардов долларов в 2018 году.

Как ожидается, Комитет Палаты представителей по бюджету на этой неделе одобрит проект бюджета и направит его на голосование. План играет ключевую роль в попытках республиканцев реформировать налоговый кодекс, избежав при этом филибастера в Сенате. В соответствии с законопроектом, 11 комитетам Палаты представителей поручается найти способы сэкономить за счет программ и сфер, за которые они отвечают, включая налоги, финансовое регулирование, продовольственные карточки и федеральные пенсии.