Тиллерсон: США могут не выходить из Парижского соглашения по климату

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты могли бы остаться в числе стран, соблюдающих Парижское соглашение по климатическим изменениям на соответствующих условиях.

«Президент сказал, что он открыт поиску этих условий, при которых мы можем по-прежнему (действовать) вместе с остальными по проблеме, которая, как мы все согласны, остается сложной», – пояснил глава внешнеполитического ведомства США, выступая по телеканалу CBS в программе «Лицом к стране».